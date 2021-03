Basket

Basket - NBA : Celtics, Warriors... Ces révélations de Blake Griffin sur son choix !

Publié le 22 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Blake Griffin avait l’embarras du choix cet hiver avant de rejoindre les Brooklyn Nets. Le joueur de 32 ans a d’ailleurs révélé les noms des franchises qu’il aurait très bien pu rejoindre.

Il y a quelques jours, les Brooklyn Nets comptaient l’arrivée d’une nouvelle star, en la personne de Blake Griffin. L’ancien des Detroit Pistons a rejoint le Big Three formé par James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant afin de le transformer en un quatuor incroyable. Avec l’ailier fort qui peut également jouer pivot, les Nets se sont clairement placés parmi les sérieux prétendants au titre NBA cette saison. Mais Blake Griffin aurait très bien pu ne jamais rejoindre l'effectif de New-York, le joueur étant convoité par plusieurs équipes.

« Il y avait quelques autres franchises. C’était une décision difficile »