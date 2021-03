Basket

Basket - NBA : Le message fort d’Evan Fournier après les Nets !

Publié le 20 mars 2021 à 21h35 par La rédaction

Evan Fournier s’est très bien rattrapé ce samedi lors de la victoire du Orlando Magic face aux Brooklyn Nets (121-113). Le Français avait à coeur de faire oublier son erreur qui a sûrement coûté la victoire à son équipe ce vendredi.

Ce samedi, le Orlando Magic a su rebondir après sa défaite sur le fil face aux New-York Knicks. Les hommes de Steve Clifford se sont imposés face aux Brooklyn Nets (121-113). Grand acteur du succès de son équipe, Evan Fournier s’est parfaitement bien rattrapé (31 points, 3 rebonds, 2 passes décisives). Le Français avait été l’auteur d’une grossière erreur en toute fin de rencontre lors du dernier match du Magic qui avait sûrement coûté la victoire à son équipe. Mais ce samedi, Fournier a affiché un tout autre visage, et s’est servi de cette maladresse face aux Knicks comme motivation pour repartir de plus belle.

« Je voulais me racheter après ma terrible erreur. Ce n’est pas facile de rebondir après ça »