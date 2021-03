Basket

Basket - NBA : Ces deux joueurs comparés... à Kobe Bryant et Shaquille O’Neal !

Publié le 20 mars 2021 à 17h35 par La rédaction

Depuis le début de saison, la paire Karl-Anthony Towns - Anthony Edwards brille avec les Minnesota Timberwolves. Les deux joueurs sont tellement efficaces qu’ils sont comparés au duo Kobe Bryant - Shaquille O’Neal.

Les Minnesota Timberwolves auraient pu rêver mieux comme première partie de saison. Classés derniers de la conférence Ouest, les hommes de Chris Finch ne semble pas trouver la solution pour améliorer leurs résultats. Mais malgré cela, quelques satisfactions surgissent au sein de l’effectif des Timberwolves. D’un côté Karl-Anthony Towns qui reste sur la lignée de ce qu’il sait faire depuis quelques années (23,1 points, 10,2 rebonds, 4,2 passes décisives de moyenne), de l’autre Anthony Edwards. Pour sa première saison en NBA, le rookie des Timberwolves affiche des statistiques très satisfaisantes (16,7 points, 4,3 rebonds, 2,5 passes décisives). Le duo est impressionnant dans la franchise de Minnesota, ce qui leur vaut des comparaisons très honorables.

« Si on regarde bien, ce duo me fait penser à la version miniature, et j’ai bien dit miniature, de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant »