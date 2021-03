Basket

Basket - NBA : Le nouveau coup de gueule de Rudy Gobert !

Publié le 19 mars 2021 à 17h35 par La rédaction

Ce vendredi, les Utah Jazz se sont une nouvelle fois inclinés sur le parquet des Washington Wizards (131-122). Cette défaite n’a pas plu à Rudy Gobert, qui n’a pas hésité à pousser un énorme coup de gueule après la rencontre.

Les Utah Jazz semblent un peu accuser le coup physiquement. Auteurs d’un très grand début de saison, les hommes de Quin Snyder sont pour l’instant toujours premiers de la conférence Ouest. Mais depuis la reprise du championnat, rien ne va plus chez les Jazz. En quatre rencontres, Rudy Gobert et ses coéquipiers se sont inclinés à deux reprises. La dernière en date remontant à ce vendredi sur le parquet des Washington Wizards (131-122). La situation déplaît fortement au pivot français, qui n’a pas hésité à pousser un nouveau gros coup de gueule pour motiver ses coéquipiers.

« On doit bien se rendre compte qu’on a encore accompli que dalle ! »