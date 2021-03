Basket

Basket - NBA : Quand Draymond Green glisse un tacle à Rudy Gobert !

Publié le 15 mars 2021 à 14h35 par Th.B. mis à jour le 15 mars 2021 à 14h37

Pitbull des Golden State Warriors, Draymond Green est connu pour ses prises de position fortes dans les médias et ses facilités défensives. Raison de plus pour lui de lancer un subtile tacle à son adversaire du soir Rudy Gobert, défenseur de l’année à deux reprises en NBA.

En 2018 et 2019, Rudy Gobert a été désigné défenseur de l’année des deux saisons régulières de NBA. Ce titre honorifique lui a échappé lors du dernier exercice puisque Giannis Antetokounmpo a fait coup double avec le titre de MVP de la saison régulière. Dans la nuit de dimanche à lundi, les Golden State Warriors se sont offerts l’Utah Jazz (131-119) qui pointe à la première place du classement de la conférence Ouest. L’occasion pour Draymond Green de mettre les points sur les i concernant sa supériorité défensive par rapport à Rudy Gobert, le Big Man du Jazz.

« Il n’y a pas un défenseur meilleur que moi »