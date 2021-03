Basket

Basket - NBA : L'énorme hommage de Steve Kerr à Draymond Green !

Publié le 14 mars 2021 à 20h35 par La rédaction

Depuis quelques saisons maintenant, Draymond Green est une référence à son poste. Et son entraîneur, Steve Kerr, n’a pas hésité à lui rendre hommage.

Draymond Green est une référence à son poste. Capable de jouer ailier fort comme pivot, le joueur des Golden State Warriors est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la NBA depuis quelques saisons maintenant. Green a une grande influence sur les résultats de son équipe, alors que les Warriors traversent une saison très compliquée. Si son attitude, quelque peu provocatrice par moments, divise au sein de la ligue américaine, son talent fait l’unanimité chez les Warriors. Et son premier supporter n’est nul autre que son entraîneur, Steve Kerr.

« Quand son heure viendra, je pense que les gens le reconnaîtront comme un Hall of Famer. »