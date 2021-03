Basket

Basket - NBA : Stephen Curry s’explique après son coup de gueule XXL !

Publié le 12 mars 2021 à 11h35 par La rédaction

Ce vendredi, les Golden State Warriors se sont une nouvelle fois inclinés face aux Los Angeles Clippers (130-104). Très remonté pendant le match, Stephen Curry n’a pas hésité à pousser un gros coup de gueule afin de motiver ses coéquipiers. Et le meneur des Warriors a tenu à justifier cette dernière.

La saison est de plus en plus compliquée pour les Golden State Warriors. Désireux de bien démarrer cette deuxième partie d’exercice 2020-2021, les hommes de Steve Kerr ont chuté dès la première rencontre. Les Warriors se sont inclinés lors du déplacement sur le parquet des Los Angeles Clippers (130-104). Leur 19e revers de la saison, qui les relègue à la 10e place de la conférence Ouest. Les Warriors n’ont rien pu faire face à l’efficacité d’un Kawhi Leonard en grande forme (28 points, 9 rebonds, 4 passes décisives). Mais l’un des faits marquants du match a surtout été le gros coup de gueule de Stephen Curry. Très remonté à cause de la prestation de son équipe, le meneur de 32 ans a tenté tant bien que mal de motiver ses coéquipiers, en vain. Chef Curry a tenu à justifier cette gueulante après la rencontre.

« C'est difficile. Et personne n'aime ce sentiment de se faire botter le cul. »

Pour le San Francisco Chronicle , Stephen Curry a affirmé qu’il veut voir son équipe réagir et qu’il essaye d’apporter son leadership dans une période très compliquée pour les Warriors : « Je tente juste d'apporter un état d'esprit compétitif et mon leadership de différentes manières. Nous avions une opportunité de marquer le coup pour débuter la seconde partie de la saison. Et bien évidemment, nous ne l'avons pas fait. Il va falloir réagir dès le prochain match. On se retrouve dans une situation différente (par rapport à avant, ndlr). C'est difficile. Et personne n'aime ce sentiment de se faire botter le cul. Au cours de la saison, nous avons réalisé un bon boulot pour nous ajuster, mais nous n'avons pas encore trouvé de la constance. C'est frustrant. Nous continuons de bosser pour ça. Il faut trouver cette confiance, connaître le plan et savoir qu'il va être suffisant pour gagner. Sur certains soirs, nous avons cette confiance. Sur d'autres, pas du tout. Et quand c'est comme ça, c'est très mauvais » a-t-il déclaré dans des propos relayés par Basket Session .