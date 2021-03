Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme totalement pour Stephen Curry !

Publié le 8 mars 2021 à 14h35 par T.M.

Le temps d’un soir, pour le All-Star Game, LeBron James et Stephen Curry étaient dans la même équipe. Et le joueur des Lakers a visiblement apprécié le moment…

Malgré le contexte actuel et le calendrier surchargé, la NBA a tout de même décidé d’organiser un All-Star Game. Ce dimanche, l’équipe de LeBron James affrontait ainsi celle de Kevin Durant et c’est la première qui a pris le dessus lors de ce match des étoiles. Et pour s’imposer, la team LeBron a notamment pu compter sur un très grand Stephen Curry à 3 points. A n’importe quelle distance, de n’importe quel endroit sur le terrain, la star des Warriors a tout rentré. De quoi impressionner LeBron James qui a rendu hommage à son coéquipier d’un soir suite à cet événement.

« J’ai aimé chaque seconde passée avec lui ! »