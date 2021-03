Basket

Basket - NBA : Les regrets de LeBron James pour le All-Star Game…

Publié le 8 mars 2021 à 11h35 par Th.B.

Capitaine de la « Team LeBron », LeBron James a pris part à une partie du All-Star Game dimanche. Néanmoins, la star des Los Angeles Lakers n’a pas vraiment compris le fait que cet événement ait eu lieu en pleine crise sanitaire.

Étant contraint de porter les Lakers sans son lieutenant Anthony Davis blessé, LeBron James enchaîne les matchs de presque 40 minutes avec la franchise de Los Angeles. Alors forcément, lors du All-Star Game qui s’est déroulé dimanche soir qui a vu son équipe l’emporter sur la « Team Kevin Durant », King James n’a disputé que 13 minutes. Mais là n’était pas l’essentiel pour LeBron James qui n’a au passage pas caché son incompréhension au micro de Mark Medina, journaliste d’ USA Today dimanche quant à la tenue du All-Star Game en cette crise sanitaire sans précédent.

«Avec la pandémie, je me suis dit que nous aurions pu voir les choses un peu différemment»