Basket - NBA : Le patron de la NBA lâche une grosse réponse à LeBron James !

Publié le 7 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Le All-Star Game ayant été maintenu malgré le contexte actuel, LeBron James avait publiquement fait part de son mécontentement, ce qui a eu le don de décevoir Adam Silver.

« Je n'ai aucune énergie, aucun intérêt pour un All Star Game cette année. Je ne comprends même pas pourquoi nous allons jouer un All-Star Game. En entamant cette saison on nous a dit qu'il n'y aurait pas de All-Star Game, que nous aurions une pause sympa de 5 jours (du 5 au 10 mars). Et finalement on nous balance un All-Star Game comme ça et ça casse tout. C'est finalement comme une claque dans la figure. Il y a toujours cette pandémie. Nous devons faire face à tout ce qu'il se passe, et on va ramener toute la ligue dans une ville qui n'est pas confinée ? Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très heureux de cette perspective » . Dernièrement, LeBron James avait lâché un énorme coup de gueule en réaction au maintien du All-Star Game, qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à Atlanta. Dans un contexte particulier et au cours d'une saison au rythme effréné, la superstar des Lakers de Los Angeles n'était pas emballée et l'avait fait savoir. Des propos auxquels Adam Silver a tenu à répondre. Dans une interview accordée à Mark Medina de USA Today , le commissionner de la NBA s'est montré déçu que LeBron James se soit exprimé en public sur des problèmes qui auraient pu être traités en interne.

« Ce sont des problèmes qui peuvent être résolus en privé »