Basket - NBA : James Harden s'enflamme après ses retrouvailles avec les Rockets !

Publié le 4 mars 2021 à 17h35 par A.D.

De retour sur le parquet des Houston Rockets après son départ vers les Brooklyn Nets, James Harden a vécu une très belle soirée. Alors qu'il l'a emporté contre ses anciens coéquipiers, The Beard a fait passer un message fort.

A la mi-janvier, James Harden a mis fin à son aventure chez les Houston Rockets pour rejoindre les Brooklyn Nets. Alors qu'il retrouvait le Toyota Center ce jeudi, The Beard a effectué un retour gagnant au Texas. Auteur de 29 points, 14 passes et 10 rebonds, James Harden a été l'un des grands artisans de la victoire des Nets sur le parquet des Rockets (113-132). Interrogé à l'issue de la partie, James Harden s'est totalement enflammé.

«Je voulais juste venir ici et leur donner du spectacle»