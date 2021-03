Basket

Basket - NBA : Le nouveau message fort de James Harden sur ses retrouvailles avec les Rockets !

Publié le 3 mars 2021 à 14h35 par A.M.

Avant de retrouver les Rockets à l'occasion du déplacement des Nets à Houston, James Harden s'est de nouveau prononcé sur sa relation avec la franchise texane.

En 2012, James Harden choisit de sortir de l'ombre de Kevin Durant et Russell Westbrook en quittant le Thunder pour devenir le leader des Rockets. Toutefois, malgré des statistiques toujours impressionnantes en terme de scoring, James Harden n'a jamais réussi à emmener Houston en finales NBA. Par conséquent, il a finalement décidé de quitter le Texas pour retrouver Kevin Durant à Brooklyn. Et son départ des Rockets ne s'est pas très bien passé comme il le racontait récemment : « Nous n’avons pas réussi à remporter un titre… J’espère que les fans continuent de m’apprécier à ma juste valeur, pour tout ce que j’ai donné sur le terrain et ce que j’ai fait et continue à faire en dehors. J’ai l’impression d’être encore un peu responsable de leurs problèmes cette saison ». Avant de retrouver Houston à l'occasion du déplacement des Nets au Toyota Center, James Harden a évoqué les retrouvailles avec les Rockets.

«J'aurais aimé que ce soit plus simple, mais non»