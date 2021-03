Basket

Basket - NBA : Zlatan Ibrahimovic en rajoute une couche sur LeBron James !

Publié le 2 mars 2021 à 17h35 par La rédaction

LeBron James et Zlatan Ibrahimovic se livrent une petite guerre ces derniers jours. Le Suédois a tenu à répondre aux derniers propos de la star des Lakers.

« Je ne vais jamais me taire sur des choses que j’estime ne pas être bonnes. Je prêche pour mes gens, et je prêche pour l’égalité, le vote systématique. Je pointe du doigt le racisme, les injustices sociales, la suppression du vote, les choses qui se passent dans notre communauté ». LeBron James avait été cash suite aux propos de Zlatan Ibrahimovic à son encontre. Le joueur du Milan AC reprochait à King James son implication trop importante dans les débats sociétaux pour un simple sportif. Ce que le joueur des Lakers n’a visiblement pas digéré. Mais Zlatan Ibrahimovic ne se laisse faire aussi facilement et ne semble clairement pas vouloir baisser les armes.

« Les athlètes devraient être des athlètes, et la politique devrait être laissée aux politiciens. »