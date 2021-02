Basket - NBA

Basket - NBA : Après LeBron James, un autre joueur recadre Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 27 février 2021 à 23h35 par La rédaction

LeBron James et Zlatan Ibrahimovic se livrent une petite guerre ces derniers jours. Le joueur des Lakers avait répondu aux récents propos du Suédois à son égard concernant son omniprésence extrasportive et ses prises de position sur des questions sociétales. C’est maintenant au tour d’Enes Kanter de recadrer le joueur du Milan AC.

« Je ne vais jamais me taire sur des choses que j’estime ne pas être bonnes. Je prêche pour mes gens, et je prêche pour l’égalité, le vote systématique. Je pointe du doigt le racisme, les injustices sociales, la suppression du vote, les choses qui se passent dans notre communauté. Parce que je fais partie de cette communauté et je vois les choses qui s’y passent et qui continuent de se passer à travers les 300 enfants de mon école qui traversent les mêmes choses. Ils ont besoin d’une voix et je suis leur voix. » Telle est la réponse de LeBron James à Zlatan Ibrahimovic. Il y a quelques jours, le Suédois déplorait l’attitude du joueur des Lakers, voulant à tout prix agir en-dehors du monde du basket tant son influence est importante. La réaction de l’attaquant du Milan AC n’a clairement pas plu dans le monde de la NBA. Après LeBron James, c’est Enes Kanter qui s’en est pris à Ibrahimovic.

« En Amérique, on appelle ça la liberté d’expression. »

Sur son compte Twitter, le pivot des Portland Blazers n’a pas hésité à remettre Ibrahimovic à sa place : « Que quelqu’un dise à Ibrahimovic qu'il y a une différence entre les opinions politiques et le fait de s’élever contre la persécution, l’oppression et de dénoncer les dictateurs. Black Lives Matter n’est pas une déclaration politique, c’est s’élever contre l’oppression. En Amérique, on appelle ça la liberté d’expression. »