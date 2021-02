Basket

Basket - NBA : LeBron James lâche une énorme réponse à Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 27 février 2021 à 9h35 par La rédaction

Critiqué par Zlatan Ibrahimovic, LeBron James a tenu à répondre au Suédois, affirmant à nouveau sa volonté de se servir de son influence et de son image pour faire passer des messages et défendre des causes importantes.

« J'aime beaucoup LeBron James. C'est un joueur vraiment phénoménal. Mais à vrai dire, je n'aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur activité principale. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ta catégorie. Je joue au football parce que je suis le meilleur là-dedans. Je ne me mêle pas de politique. Si j'étais politicien, je le ferais. C'est l'erreur que font beaucoup de gens, je trouve, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons. » Dans un entretien accordée à la chaîne suédoise Discovery+ , Zlatan Ibrahimovic s'en est pris à LeBron James à propos de son engagement politique. Car, s'il est phénoménal sur les parquets de NBA, la star des Lakers de Los Angeles ne s'arrête pas là. Au contraire même puisqu'il se sert de son influence et de sa personnalité pour s'engager dans des causes qui lui tiennent à coeur. Les critiques de Zlatan Ibrahimovic, LeBron James y a répondu.

« Il n’y a aucune chance pour que je reste uniquement collé à mon sport, parce que je sais à quel point ma voix peut être puissante »