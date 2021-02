Basket

Basket - NBA : Frank Ntilikina s'enflamme pour son grand retour !

Publié le 26 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Pour la première fois depuis deux mois, Frank Ntilikina s'est vu accorder un peu de temps de jeu et il en a profité pour saisir sa chance et se montrer. De quoi s'attirer les propos dithyrambiques de son coach.

En grande difficulté en ce début de saison, Frank Ntilikina a entr'aperçu une légère éclaircie dans la nuit de jeudi à vendredi. Lui qui n'avait plus joué une seule minute depuis le 29 décembre dernier a été relancé par Tom Thibodeau, coach des Knicks de New York, face aux Kings de Sacramento. Dans la victoire des siens (140-121), le jeune meneur, considéré comme une véritable pépite du basket français à son poste, s'est vu accorder pas moins de 23 minutes, au cours desquelles il a compilé 7 points à 3 sur 6 aux tirs, 2 passes, 3 interceptions, mais surtout une défense incroyable. Une belle performance sur laquelle Frank Ntilikina s'est exprimé et qui lui a valu les louanges de son coach.

«C’était une opportunité pour Frank et il a su la saisir en jouant très bien. Il était fantastique. »