Basket - NBA : Quand Ibrahimovic s’en prend à LeBron James !

Publié le 25 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Très influent sur et en-dehors des parquets, LeBron James pourrait envisager une carrière en politique après s’être définitivement retiré du basket. Une possible reconversion que Zlatan Ibrahimovic a du mal à avaler.

Même s’il est encore étincelant sur les parquets de la NBA, la retraite se rapproche de plus en plus pour LeBron James. À 36 ans, le joueur des Lakers a déjà ses belles années derrière lui et il serait peut-être déjà l’heure de penser à une reconversion après s’être retiré du monde du basket. Et King James pourrait s’orienter vers la politique, comme l'affirmait Demarcus Cousins dans le podcast All The Smoke il y a quelques jours : « Je lui ai dit l’autre jour – et il va m’en vouloir que je balance ça : « Frère, tu dois te présenter aux Présidentielles ! » S’il ne devait y avoir qu’un seul joueur NBA qui peut devenir Président, ce serait LeBron James ! Et il ferait les choses de la bonne manière ! Il a le genre d’impact, d’influence et de personnalité nécessaire pour y arriver. Il comprend les choses, il a grandi dans les mêmes conditions que nous… On ne fait pas mieux que ça ! » Mais pour Zlatan Ibrahimovic, LeBron James n’a rien à faire dans ce domaine, en dépit de son influence très importante sur le monde d’aujourd’hui.

« Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ta catégorie. »