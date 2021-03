Basket - NBA

Basket - NBA : L'aveu de LeBron James sur l'absence d'Anthony Davis

Publié le 1 mars 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 1 mars 2021 à 17h36

Depuis la blessure d’Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont eu du mal à s’adapter, LeBron James le premier. Le numéro 23 semble pourtant avoir trouvé son rythme désormais.

Ce lundi, les Los Angeles Lakers ont enchaîné une deuxième victoire consécutive en s’imposant face aux Golden State Warriors (117-91). LeBron James et ses coéquipiers semblent avoir trouvé leur rythme, une adaptation étant nécessaire suite à la blessure d’Anthony Davis. Si offensivement, les Lakers n’ont jamais eu de grosses difficultés, c’est surtout défensivement que l’absence de Davis se faisait ressentir. Et LeBron James semble avoir trouvé la parade pour que la franchise de Los Angeles reste tout autant efficace.

« J’essaie d’être dans la bonne position qui bénéficie à notre équipe »