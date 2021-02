Basket

Basket - NBA : James Harden s'enflamme pour Luka Doncic !

Publié le 28 février 2021 à 9h35 par La rédaction

À nouveau décisif dans la victoire des Mavericks face aux Nets (115-98) ce samedi, Luka Doncic a reçu les louanges de James Harden.

Les Mavericks ont-ils enfin sorti la tête de l'eau ? Dallas a remporté sept de ses dix derniers matches, pour remonter à la neuvième place de la Conférence Ouest. L'équipe texane, septième l'an passé, espère encore améliorer sa position d'ici la fin de la saison. Pour ce faire, Dallas aura besoin d'un grand Luka Doncic, qui a su répondre présent ce samedi contre Brooklyn : le meneur de jeu slovène a inscrit 27 points - à 11/21 au tir -, sept passes décisives, six rebonds et deux interceptions pour permettre aux Mavericks de dominer les Nets (115-98). Ce type de performance face à des concurrents au titre comme Brooklyn, qui restait sur une série de huit victoires consécutives, a de quoi impressionner, comme l'a confirmé James Harden.

«Les Mavs tiennent quelqu'un de très spécial»