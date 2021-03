Basket

Basket - NBA : Michael Jordan s’enflamme pour ce rookie !

Publié le 5 mars 2021 à 14h35 par La rédaction

Pour sa première année en NBA, LaMelo Ball dépasse toutes les espérances placées en lui chez les Charlotte Hornets, au point de faire réagir les plus grands noms du sport comme Michael Jordan.

Pour une première saison en NBA, LaMelo Ball peut déjà être considéré comme une réussite chez les Charlotte Hornets. Titulaire dans le cinq de James Borrego, le jeune joueur de 19 ans s’est très vite imposé comme un élément essentiel de la franchise, septième de la conférence Est. Très en vue et avec des moyennes très satisfaisantes (15,8 points, 6 rebonds et 6,3 passes décisives), LaMelo Ball se dirige même tout droit vers le titre de rookie de l’année, qu’il n’aura pas franchement démérité. Ses prestations se font de plus en plus remarquer dans le milieu de la NBA, au point de faire réagir les grands noms de la ligue américaine : « T'es un bon LaMelo ! Félicitations petit frère » avait ainsi lâché LeBron James sur son compte Instagram en janvier dernier. Après le joueur des Lakers, c’est autour d’une autre légende de congratuler le meneur des Hornets.

« Jusqu’à présent, il a dépassé toutes nos attentes »