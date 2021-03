Basket

Basket - NBA : Gobert, All-Star Game... LeBron James enfonce les Utah Jazz !

Publié le 5 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Après avoir sélectionné Rudy Gobert dans son équipe pour le All-Star Game, LeBron James est revenu sur la polémique selon laquelle les Utah Jazz se feraient boycotter.

La sélection de Rudy Gobert pour le All-Star Game se sera faite attendre. Mais le Français y participera bien aux côtés de LeBron James. Un choix tardif, que le monde de la NBA n’a clairement pas apprécié. Affichant le meilleur bilan de la saison en cours, les Utah Jazz ont vu leurs deux meilleurs joueurs, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, être pris en dernier pour le All-Star Game. Des noms comme Domantas Sabonis ou encore Jaylen Brown ont figuré sur les listes de LeBron James et Kevin Durant bien avant les deux du Jazz. Une situation que Charles Barkley, soutenu par Dwayne Wade, n’a pas digéré : « Je n’approuve pas cette diffamation du Jazz ! Ils ont le meilleur bilan de la NBA, et leurs 2 meilleurs joueurs se font prendre en dernier. C’est de la calomnie ! » avait déclaré l’ancien joueur des Philadelphia 76ers. Une polémique à laquelle LeBron James a tenu à répondre avec humour, mais en enfonçant encore un peu plus les Utah Jazz.

« Aussi bons que Malone et Stockton aient pu être, t’allais pas prendre ces gars dans un jeu vidéo. Jamais ! »