Basket - NBA : Covid, micros… Gobert revient sur l’épisode qui a marqué la NBA en 2020 !

Premier joueur de basket de la NBA à être controlé positif en mars 2020, Rudy Gobert s’est livré sur cet épisode dans le cadre d’un documentaire qui lui est consacré pour ESPN.

Le 11 mars 2020, alors que la pandémie commençait à gagner les quatre coins du globe, Rudy Gobert avait touché plusieurs micros en conférence de presse sous le ton de l’humour. Malheureusement, quelques heures plus tard, le match opposant l’Oklahoma City Thunder à l’Utah Jazz était reporté en raison de l’absence de Rudy Gobert qui avait contracté le Covid-19. Il fut le premier athlète de la ligue américaine à être contrôlé positif au coronavirus. Finalement, la NBA, ainsi que toutes les ligue professionnelles nord-américaine, prenait la décision de suspendre la saison régulière. Ce qui valu son lot de critiques à Gobert, qui s’était immédiatement excusé pour son geste par la suite.

Près d’un an plus tard, le pivot de l’Utah Jazz s’est livré à ESPN dans le cadre d’un documentaire intitulé Man In The Middle , The Rudy Gobert Story, qui sera diffusé dimanche sur les antennes du média. Voici un extrait tiré du documentaire en question. « Le 11 mars 2020 ? J’étais dans ma chambre d’hôtel à Oklahoma City. Tout s’est passé très vite. Quelques secondes plus tard, j’ai reçu l’appel. Mon test positif était le premier domino à tomber. Ma phase en touchant les micros ? C’est vraiment venu d’une bonne intention ».

