Basket - NBA : Vers un coup de tonnerre pour LeBron James ? La réponse !

A l'occasion du déplacement à Sacremento, LeBron James sera absent pour les Lakers. Une simple précaution ou une blessure plus sérieuse ?

Du haut de ses 36 ans, LeBron James continue d'impressionner. Toutefois, s'il est toujours aussi fort, le King ne peut pas enchaîner les rencontres comme par le passé et le poids des ans pèse sur son physique, bien que cela soit moins flagrant sur lui que sur la plupart des autres sportifs. Par conséquent, LeBron James fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des Lakers qui ne comptent pas prendre le moins risque durant la saison régulière. Et alors qu'il n'a pas manqué la moindre rencontre depuis le début de saison, LeBron James sera absent pour le déplacement à Sacremento. Une annonce inquiétante à quelques jours du All-Star Game. Mais selon Shams Charania, journaliste de The Athletic , il n'y a pas de souci avec la santé du King .

« LeBron James sera absent de son premier match de la saison ce mercredi, sur le parquet des Sacramento Kings, dans le cadre d’un back-to-back, indiquent des sources. Son absence n’impactera pas sa présence au All-Star Game ce dimanche, à Atlanta », explique le journaliste sur son compte Twitter dans des propos rapportés par Parlons-Basket .

