Basket - NBA : Cette anecdote de LeBron James sur le All-Star Game !

Publié le 1 mars 2021 à 22h35 par La rédaction

Tout naturellement, LeBron James participera au prochain All-Star Game, le 17e de sa carrière. L’occasion pour lui de se remémorer sa première participation en tant que rookie.

Malgré son âge avancé, LeBron James continue d’être exceptionnel sur les parquets de la NBA. Des performances qui lui permettent de participer une nouvelle fois au All-Star Game en 2021, à 36 ans. King James connaîtra son 17e match All Star de sa carrière. Une nouvelle sélection qui permet au numéro 23 des Los Angeles Lakers de se remémorer quelques souvenirs. S’il a participé à son tout premier All-Star Game en 2005, lors de sa deuxième année en tant que joueur NBA, LeBron James a pu en connaître un avant-goût en 2004, alors qu’il n’était qu’un rookie.

« Pouvoir en faire partie dès ma première saison, faire le match des rookies, c’est un souvenir que je n’oublierai jamais. »