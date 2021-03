Basket

Basket - NBA : James Harden à l’origine du départ de Russell Westbrook ?

Publié le 4 mars 2021 à 19h35 par T.M.

Les Rockets ont perdu gros avec les départs de James Harden et Russell Westbrook. Et visiblement, il pourrait bien y avoir un lien de cause à effet entre les deux opérations.

Les choses ont considérablement changé du côté des Rockets de Houston. Alors que la franchise texane pouvaient s’appuyer, il y a peu encore, sur son duo de stars James Harden-Russell Wesbrook, cela n’est désormais plus le cas. En effet, les deux All Star ont décidé de quitter Houston. Le premier cité a réussi à rejoindre les Brooklyn Nets et quelques jours plutôt, le second avait filé chez les Washington Wizards. Et visiblement, Westbrook aurait été influencé par Harden pour partir.

« À cause de cela, Westbrook a demandé à partir »