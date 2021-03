Basket

Basket - NBA : LeBron James lâche une nouvelle réponse à Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 4 mars 2021 à 10h35 par A.M.

Depuis le tacle de Zlatan Ibrahimovic concernant l'engagement sociétal et politique de LeBron James, la star des Lakers ne manque pas une occasion de rappeler qu'il est plus qu'un athlète.

A l'occasion d'un entretien accordé à Discovery+ , Zlatan Ibrahimovic n'a pas hésité à tacler le comportement de LeBron James, très actif en dehors de son sponsor. « J'aime beaucoup LeBron James. C'est un joueur vraiment phénoménal. Mais à vrai dire, je n'aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur activité principale. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ta catégorie. Je joue au football parce que je suis le meilleur là-dedans. Je ne me mêle pas de politique. Si j'étais politicien, je le ferais. C'est l'erreur que font beaucoup de gens, je trouve, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons », confiait l'attaquant suédois de l'AC Milan. Une attaquant qui n'a pas plus à la star des Lakers qui assurait en réponse qu'il ne va jamais se « taire sur des choses que j’estime ne pas être bonnes. Je prêche pour mes gens, et je prêche pour l’égalité, le vote systématique. Je pointe du doigt le racisme, les injustices sociales, la suppression du vote, les choses qui se passent dans notre communauté », avant de pointer directement du doigt Zlatan Ibrahimovic : « C’est marrant qu’il dise ça parce que je me souviens qu’en 2018, c’était le même gars qui disait que lorsqu’il était en Suède, il parlait de ces mêmes sujets. Parce que son nom de famille n’était pas commun, et qu’il ressentait parfois le racisme quand il était sur le terrain. Je parle avec un esprit instruit. Je ne suis pas vraiment le gars qu’il faut attaquer parce que je fais mes recherches de mon côté . »

«Contente-toi de te préoccuper du sport…»

Un peu plus tard, Zlatan Ibrahimovic avait tempéré ses propos, mais confirmait sa vision des choses : « Les sportifs de haut niveau unissent le monde entier, et les politiques le divisent. Notre rôle est d’unir les gens en faisant ce que l’on sait faire de mieux. Les athlètes devraient être des athlètes, et la politique devrait être laissée aux politiciens . » Un tacle une nouvelle fois adressé à LeBron James. Mais ce dernier est bien décidé à ne pas se laisser faire. En réaction à un tweet concernant le récent rachat de la franchise WNBA du Dream d’Atlanta, le quadruple MVP insiste sur sa pensée : « Contente-toi de te préoccuper du sport….. » Il faut dire que l'ex-propriétaire de la franchise d'Atlanta était Kelly Loeffler, une femme politique ouvertement pro-Trump et qui avait affiché son rejet du mouvement Black Lives Matter pour lequel se bat notamment LeBron James. Finalement, Renee Montgomery, ancienne joueuse de l'équipe de WNBA, a réuni des fonds afin de racheter la franchise du Dream d’Atlanta. Ce qui enchante le numéro 23 des Lakers qui ne se prive pas au passage de glisser un petit tacle à Zlatan Ibrahimovic.