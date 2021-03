Basket

Basket - NBA : LeBron James, All-Star Game... Antetokounmpo annonce la couleur !

Publié le 5 mars 2021 à 12h35 par La rédaction

Ce dimanche, Team LeBron James et Team Kevin Durant s’affronteront lors du All-Star Game. Pour Giannis Antetokounmpo, membre de l’équipe de King James, le match est déjà plié d’avance.

Les meilleurs joueurs NBA du moment s’affronteront ce dimanche lors du All-Star Game. D’un côté, Team LeBron, menée par l’implacable joueur des Lakers. De l’autre, Team KD, constituée par l’un des membres du trio d’enfer des Brooklyn Nets. S'ils n'ont pas encore fouler le parquet, les cinq de départs des deux équipes font déjà rêver. Chez Kevin Durant, Kyrie Irving, Bradley Beal, Jayson Tatum, Kawhi Leonard et Joel Embiid débuteront la rencontre. L’ancien des Golden State Warriors ne prendra pas part à l’opposition puisqu’il est toujours convalescent. Du côté de King James , l’équipe est toute aussi impressionnante puisqu’elle commencera avec LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic et Nikola Jokic. Et pour le MVP de la saison dernière, le résultat du match ne fait aucun doute.

« C'est ça le cinq de départ ?! OK, c'est terminé les gars »