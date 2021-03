Basket

Basket - NBA : Cette incroyable accusation contre LeBron James

Publié le 7 mars 2021 à 12h35 par La rédaction

Très engagé, LeBron James est régulièrement pointé du doigt pour cet aspect de sa personnalité. À tel point qu'il est accusé de ne pas prendre position contre les événements en Chine pour ne pas y compromettre la sortie de Space Jam 2.

Réputé pour être l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, LeBron James est également reconnu comme un sportif engagé. Une facette qui fait d'ailleurs débat ces dernières semaines en raison d'un tacle envoyé par Zlatan Ibrahimovic, visiblement agacé par le comportement de la star des Lakers de Los Angeles, qui ne cesse de rappeler qu'il est plus qu'un athlète et qu'il se doit d'utiliser sa notoriété pour lutter contre les injustices. Ce qui a donné lieu a un échange interposé entre les deux légendes de leur sport respectif. À peine sorti de cette « polémique », LeBron James, qui est également considéré comme un porte-drapeau de l'exportation de la NBA vers la Chine, a de nouveau été interpellé à propos de son engagement, ou plutôt de son manque d'engagement par Clay Travis. Le journaliste de Fox News pointe en effet du doigt un lien entre la sortie prochaine du film Space Jam 2 et l'absence de prise de position de King James à propos du « génocide » des Ouïgours en Chine.

« Il refuse de s’exprimer sur le génocide perpétré par la Chine contre ses citoyens. Tout ça pour que Space Jam 2 puisse être diffusé dans les salles de cinéma chinoises »