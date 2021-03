Basket

Basket - NBA : James Harden s’enflamme pour la nouvelle star des Nets !

Publié le 8 mars 2021 à 9h35 par T.M.

Avec Blake Griffin, les Brooklyn Nets accueillent une nouvelle star. Un renfort évoqué d’ailleurs par James Harden.

Cette saison, les Brooklyn Nets se donnent les moyens pour remporter le titre de champion. Pouvant déjà compter sur le duo Kyrie Irving-Kevin Durant, la franchise de New York a accueilli récemment James Harden. Un Big Three qui avait de quoi effrayer toutes les franchises, mais désormais, il va falloir ajouter une nouvelle arme. En effet, Steve Nash va pouvoir compter sur un 4ème Fantastique en la personne de Blake Griffin. A 31 ans, il a choisi de quitter les Pistons pour rejoindre Brooklyn.

« S’il a fait une croix sur de l’argent au lieu de rester à Detroit… »