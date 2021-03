Basket

Basket - NBA : L'annonce du patron de la NBA sur un retour à la normale !

Et si la NBA reprenait un cours normal pour la première fois depuis l'apparition du coronavirus ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Adam Silver.

Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, la NBA a été obligée de s'adapter comme elle le pouvait pour permettre à tous les acteurs de pouvoir continuer à faire leur travail mais aussi pour permettre à l'économie de ce championnat de ne pas s'effondrer. Pour limiter la casse, les hauts dirigeants ont par conséquent pris la décision d'organiser la fin de la dernière saison dans une bulle sanitaire. Cette saison encore, les impacts sont monumentaux et rendent la tâche plus complexe pour des joueurs pour qui le rythme est effréné. Alors que le All-Star Game a été maintenu malgré ce contexte, Adam Silver, le commissionner de la NBA, s'est exprimé sur un possible retour à la normale.

« Pour la première fois depuis un an, je suis assez optimiste »