Basket

Basket - NBA : Draymond Green pousse un coup de gueule sur Stephen Curry !

Publié le 11 mars 2021 à 20h35 par A.D.

En baisse de régime cette saison, Stephen Curry n'a pas échappé aux critiques. Toutefois, le meneur des Warriors peut compter sur l'immense soutien de Draymond Green, qui n'a pas hésité à se mouiller pour prendre sa défense.

Alors que ses performances de la saison étaient en deçà de ce qu'il a l'habitude de montrer, Stephen Curry a été sous le feu des critiques ces derniers mois. Coéquipier du meneur des Golden State Warriors, Draymond Green ne comprend pas ce déferlement à son encontre et il l'a bien fait savoir. Lors d'un entretien accordé à ESPN , le joueur de 31 ans a tenu à voler au secours de Stephen Curry, avant de s'enflammer pour ses prestations XXL au All-Star Game.

«Ce qu’il a fait lors du All-Star Game montre au monde ce dont il est capable ! »