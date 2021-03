Basket

Basket - NBA : Les Warriors tentent un gros coup pour épauler Stephen Curry !

Publié le 9 mars 2021 à 11h35 par A.M. mis à jour le 9 mars 2021 à 11h38

En difficulté cette saison, les Warriors cherchent à se renforcer afin d'offrir de l'aide à Stephen Curry qui porte à lui seul la franchise californienne.

En l'absence de Klay Thompson, toujours blessé, Stephen Curry semble bien seul chez les Warriors. En effet, le meneur réalise une énorme saison, mais cela n'est pas suffisant pour permettre à la franchise californienne d'espérer mieux qu'une 9e place pour le moment. Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr ne répondent pas aux attentes et Golden State, qui possède un bilan tout juste positif (19-18), n'est virtuellement pas qualifié pour les playoffs. Par conséquent, les Warriors cherchent à se renforcer et pourraient tenter d'attirer Victor Oladipo qui avait atterri à Houston dans le cadre du trade de James Harden à Brooklyn.

Oladipo vers les Warriors ?