Basket - NBA : Curry, Lillard... Cette révélation de LeBron James !

Publié le 8 mars 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 8 mars 2021 à 17h38

Lors du All-Star Game ce dimanche, Damian Lillard et Stephen Curry se sont livré une belle bataille aux tirs à trois points. Et LeBron James a eu son rôle à jouer dans ce match dans le match.

Le All-Star Game a réuni ce dimanche deux des meilleurs shooters à trois points de la NBA à l’heure actuelle. Damian Lillard et Stephen Curry se sont livré une magnifique bataille lors du match opposant la Team LeBron James à la Team Kevin Durant. Pourtant, les deux hommes jouaient sous les mêmes couleurs, mais cela ne les a pas empêché de se défier pour savoir qui est le meilleur tireur à trois points de la ligue. Mais finalement, Stephen Curry et Damian Lillard n’ont pas réussi à se départager et ont terminé la rencontre à égalité (8 tirs réussis sur 16 tentés à trois points), alors que Team LeBron s'est imposée face à Team KD (170-150). Et King James aurait eu son rôle à jouer dans cette confrontation entre les deux meneurs de jeu.

« Je n’arrêtais pas de leur dire de reculer de plus en plus loin pour shooter et devinez quoi ? C’est exactement ce qu’ils ont fait »

Sur son compte Twitter , LeBron James a avoué qu’il était le premier à mettre de l’huile sur le feu pour que le duel entre Curry et Lillard prenne de plus en plus d’ampleur au fil de la rencontre : « Au fait, Damian Lillard et Steph Curry sont simplement écoeurants ! Je n’arrêtais pas de leur dire de reculer de plus en plus loin pour shooter et devinez quoi ? C’est EXACTEMENT ce qu’ils ont fait. »