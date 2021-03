Basket

Basket - NBA : La réponse cash de Donovan Mitchell à LeBron James !

Publié le 7 mars 2021 à 22h35 par La rédaction

Les récents propos de LeBron James sur les Utah Jazz n’ont clairement pas plu au sein de l’effectif de la franchise concernée. Donovan Mitchell a tenu à mettre les choses au clair en répondant sèchement à King James.

« Non, il n’y a pas de diffamation du Jazz ! Le truc c’est que vous devez comprendre, même quand on était jeunes… bah on ne jouait jamais avec Utah dans les jeux vidéos. Aussi bons que Malone et Stockton aient pu être, t’allais pas prendre ces gars dans un jeu vidéo. Jamais ! » Accusé de boycotter les Utah Jazz, qui affichent le meilleur bilan de la saison cette année, pour le All-Star Game, LeBron James a tenté d’apporter une justification à la sélection très tardive de Rudy Gobert. Mais elle n’a clairement pas plu, surtout au sein de l’effectif leader de la conférence Ouest. Donovan Mitchell, lui aussi sélectionné très tard par Kevin Durant, a d’ailleurs tenu à répondre au joueur des Lakers de manière très sèche.

« Je ne veux pas être rude, mais je m’en fous. »