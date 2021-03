Basket

Basket - NBA : L'énorme sortie des Lakers sur le «super-héros» LeBron James !

Publié le 11 mars 2021 à 12h35 par A.M.

Propriétaire des Lakers, Jeanie Buss s'est littéralement enflammé pour LeBron James qu'elle compare à un super-héros pour son engagement sûr et en dehors des parquets.

Du haut de ses 36 ans, LeBron James continue d'impressionner sur les parquets NBA. Le King a en effet permis aux Lakers de retrouver le haut de l'affiche en glanant un nouveau titre la saison dernière, et il semble encore en mission pour réaliser le back-to-back et décrocher une cinquième bague pour se rapprocher de Michael Jordan. Mais c'est également son engagement hors des parquets et pour des sujets sociétaux très importants aux Etats-Unis qui impressionnent et donnent une autre dimension à LeBron James comme l'explique la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss.

«J’ai vraiment l’impression d’avoir rencontré un super-héros en LeBron James»