Basket

Basket - NBA : LeBron James lâche son verdict sur la retraite !

Publié le 10 mars 2021 à 10h35 par Th.B.

Cumulant les saisons et les lignes de statistiques en NBA depuis maintenant 18 ans, LeBron James ne se dit pas proche de la retraite pour autant bien que cette décision ne lui revient pas intégralement selon lui.

Alors qu’il soufflera sa 37ème bougie au mois de décembre, LeBron James ne montre pas de signes clairs d’essoufflement ou de fatigue qui pourraient être dus à son âge. Au contraire, King James est même l’un des prétendants au titre de MVP de la saison régulière avec Joel Embiid notamment. Alors forcément, la question de la retraite ne doit pas lui traverser l’esprit, lui qui ne se trouve qu’à un seul sacre en NBA pour égaler les cinq bagues de champion de Kobe Bryant.

« Le jeu me fera savoir quand il sera l’heure »

Mais quelle est la vision de LeBron James sur sa propre retraite ? Interrogé sur la question, King James est passé outre cela en donnant les clés de son avenir au basket et à rien ni personne d’autre. « Le jeu me fera savoir quand il sera l’heure. On trouvera une solution à ce moment-là ». a confié la star des Los Angeles Lakers dans des propos rapportés par Bleacher Report sur son compte Twitter . Le message est clair.