Basket

Basket - NBA : Une porte de sortie déjà trouvée par Evan Fournier ?

Publié le 9 mars 2021 à 15h35 par A.M.

Joueur du Magic depuis 2014, Evan Fournier pourrait prochainement changer d'air puisque les Hornets seraient intéressés par le Français.

Free agent à l'issue de la saison, Evan Fournier pourrait intéresser quelques franchises qui disputeront les playoffs, d'autant plus que le Magic, qui ne sera pas trop gourmand pour un joueur libre dans quelques mois, serait disposé à le laisser filer. Et malgré une saison moyenne, l'arrière français serait suivi sur le marché et serait notamment dans le viseur des Hornets, bien placés dans la course au playoffs.

Fournier intéresserait les Hornets