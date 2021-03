Basket

Basket - NBA : LeBron James, All-Star Game... Le nouveau message fort de Gobert !

Publié le 10 mars 2021 à 12h35 par A.M.

Toujours sous le feu des commentaires aux Etats-Unis, Rudy Gobert a envoyé un message énigmatique en forme de réponse à ses détracteurs.

Impérial sur les parquets, Rudy Gobert est en revanche régulièrement sous le feu des critiques aux Etats-Unis. L'image sur laquelle il touche tous les micros afin d'ironiser sur les risques du Covid avec la crise sanitaire ainsi que son énorme contrat signé avec le Jazz ont fait polémique. Mais plus récemment, c'est le comportement de LeBron James à son égard qui a fait débat. Chargé de former son roster pour le All-Star Game et composer son équipe face à celle de Kevin Durant, le King s'est distingué par une remarque déplacée. Alors qu'il ne restait que 3 joueurs à choisir, Domantas Sabonis, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, LeBron James assure qu'il a besoin de taille pour son équipe et choisit... Sabonis plutôt que le Français pourtant plus grand de 5 centimètres et qui présente surtout un CV bien plus impressionnant que celui du pivot des Pacers. « Je n’approuve pas cette diffamation du Jazz ! Ils ont le meilleur bilan de la NBA, et leurs 2 meilleurs joueurs se font prendre en dernier. C’est de la calomnie ! », avait d'ailleurs lancé Charles Barkley à ce sujet.

Gobert répond aux critiques