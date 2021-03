Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo veut connaître le secret de LeBron James !

Publié le 9 mars 2021 à 22h35 par La rédaction

Pour sa 18e saison en NBA, LeBron James affiche toujours une forme olympique. Le joueur fait des envieux, comme Giannis Antetokounmpo, tant il est encore impressionnant à 36 ans.

Nombreux sont les sportifs qui veulent connaître le secret de LeBron James. À 36 ans et après 18 saisons passées en NBA, le joueur des Lakers est toujours aussi performant et impressionnant. King James fait encore partie des meilleurs joueurs de la ligue. S’il avait déjà la puissance physique étant plus jeune, LeBron James peut maintenant la combiner à sa grande expérience. Rares sont ceux qui arrivent à suivre la cadence sur les parquets de la NBA à cet âge si avancé, encore plus au même niveau que le numéro 23 des Lakers. Le joueur fait des envieux, comme Giannis Antetokounmpo.

« 18 saisons comme ça les gars, c’est dur »