Basket - NBA : Draymond Green dévoile un gros changement de Klay Thompson !

Publié le 13 mars 2021 à 14h35 par La rédaction

Malgré sa blessure qui l’éloigne des parquets depuis un long moment, Klay Thompson continue de suivre les Golden State Warriors. L’arrière aurait même changé totalement d’attitude depuis sa blessure.

Les blessures n’auront pas laissé Klay Thompson tranquille en deux ans. Alors qu’il a manqué toute la saison dernière en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou, l’épisode se répète cette année. Et c'est désormais une rupture du tendon d'Achille qui empêche l'arrière des Warriors de jouer. S’il est dévasté de ne pas pouvoir faire ce qu’il aime depuis quelques temps maintenant, Klay Thompson a dévoilé une toute nouvelle facette de sa personnalité à ses coéquipiers.

« C’est un nouveau Klay Thompson que nous avons ! Ce gars n’arrête pas de parler ! »