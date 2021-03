Basket

Basket - NBA : Curry, Lillard... Le coup de gueule de cet ancien joueur !

Publié le 12 mars 2021 à 13h35 par La rédaction

Le tir à trois points est désormais un exercice fréquent en NBA. Toutes les franchises s’y donnent à coeur joie. Mais pour Robert Horry, il faut laisser ce domaine du jeu aux spécialistes, comme Stephen Curry ou Damian Lillard, qui sont indirectement les fautifs de cette popularisation soudaine.

De nos jours, les équipes NBA tentent beaucoup plus leur chance à trois points. La faute aux spécialistes de l’exercice, comme Stephen Curry ou Damian Lillard, qui sont tellement à l’aise que tirer à longue distance semble être une chose aisée. Cela est plus dur qu’il n’y paraît, mais certains joueurs, pourtant très peu à l’aise à trois points, tentent tout de même leur chance. Le tir à trois points est devenu très populaire dans la ligue grâce ou à cause des deux meneurs des Golden State Warriors et des Portland Blazers. Une situation qui ne ravit pas du tout Robert Horry.

« Quand on félicite un joueur parce qu’il est à 3 sur 10 de loin, je ne comprends pas, c’est médiocre. »