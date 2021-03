Basket - NBA : Ces révélations de LeBron James sur le succès des Lakers cette saison !

Basket

Classés dans le haut du classement de la conférence Ouest, les Los Angeles Lakers font pour l’instant une assez bonne saison. LeBron James a d'ailleurs révélé les secrets de cette réussite dans la première partie d'exercice 2020-2021.

Les Los Angeles Lakers réalisent pour le moment une saison satisfaisante. Troisièmes de la conférence Ouest derrière les Utah Jazz et les Phoenix Suns, les hommes de Frank Vogel ont été très solides d'un point de vu général. Mais l’absence d’Anthony Davis a mis un coup sur les Los Angeles Lakers, qui ont affiché plus de difficultés sur les derniers matchs de la première partie d’exercice 2020-2021. LeBron James a d’ailleurs révélé ce qui fait le succès des Lakers cette saison pour l'instant et l’on comprend mieux pourquoi l’absence de Davis est un véritable coup dur pour la franchise.

Comme rapporté par le journaliste de Spectrum SportsNet Mike Trudell sur son compte Twitter , King James explique que le début de saison réussi des Lakers réside surtout dans leur solidité défensive plus que dans leur efficacité offensive : « Le fait qu’on l’on soit aussi costauds défensivement nous a sauvé cette saison, parce qu’offensivement, on a pas été à la hauteur. On a pas shooté efficacement, on a eu plusieurs matchs où on perdait trop la balle… mais on a réussi à tenir bon en défense et ça nous permet toujours d’avoir des opportunités de gagner » a-t-il déclaré dans des propos relayés par Parlons-basket.com .

LeBron: "The fact that we’re so damn good defensively has saved us so far this season cause we haven't been great offensively. Haven't shot the ball well, have had high turnover games … but we hang our hats on our defense and that’s always going to give us an opp. to win."