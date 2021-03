Basket

Basket - NBA : Cette énorme prédiction sur la retraite de LeBron James !

Publié le 10 mars 2021 à 23h35 par A.D.

Alors qu'il a déjà soufflé ses 36 bougies, LeBron James pourrait bientôt prendre sa retraite sportive. Selon Damian Lillard, King James pourrait réaliser de grandes choses s'il décidait de devenir general manager pour son après-carrière.

Alors qu'il éclabousse de sa classe la NBA depuis de longues années, LeBron James est considéré comme beaucoup comme le GOAT (le meilleur joueur de tous les temps). Malgré ses 36 ans, King James continue d'assoir sa suprématie avec les LA Lakers. Toutefois, il n'a plus les jambes de ses 20 ans et pourrait mettre un terme à sa carrière dans les années à venir. Et pour la reconversion de LeBron James, Damian Lillard a déjà une idée bien précise en tête.

«Je pense que LeBron James a un futur en tant que general manager»