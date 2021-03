Basket

Basket - NBA : Donovan Mitchell répond sèchement à LeBron James !

Publié le 10 mars 2021 à 16h35 par A.M.

Alors que LeBron James a eu des mots durs à l'égard du Jazz, pourtant leader à l'Ouest, Donovan Mitchell lui a répondu.

Malgré sa saison impressionnant, le Jazz n'est pas reconnu à sa juste valeur en NBA. En témoignent les choix de Kevin Durant et LeBron James pour composer leurs équipes à l'occasion du All-Star Game. Donovan Mitchell et Rudy Gobert, les deux meilleurs joueurs de la meilleure équipe de NBA, ont été choisis en dernier. Un choix justifié par LeBron James d'une surprenante manière : « Avant qu’on enchaine, je veux juste dire un truc. Non, il n’y a pas de diffamation du Jazz ! Le truc c’est que vous devez comprendre, même quand on était jeunes… bah on ne jouait jamais avec Utah dans les jeux vidéos. Aussi bons que Malone et Stockton aient pu être, t’allais pas prendre ces gars dans un jeu vidéo. Jamais ! »

«J’en ai rien à faire de ce que dit LeBron James»