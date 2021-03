Basket

Basket - NBA : Red Sox, Liverpool… Les mots forts de LeBron James pour sa nouvelle affaire !

Publié le 17 mars 2021 à 13h35 par Th.B.

Détenant déjà des parts à Liverpool, LeBron James est maintenant un co-propriétaire des Red Sox de Boston, franchise de baseball américain. Une fierté pour le joueur des Los Angeles Lakers.

Alors qu’il était actionnaire minoritaire de Liverpool, tenu par le Fenway Sports Group, LeBron James s’est à nouveau associé avec le FSG pour avoir de plus sérieuses part de la franchise de baseball des Red Sox. Un joli coup qui lui permet de se préparer pour sa reconversion. En effet, LeBron James rêve de devenir propriétaire d’une franchise de NBA comme Michael Jordan qui est à la tête des Charlotte Hornets. Et cette étape tient à coeur à la star des Los Angeles Lakers, et ce, pour plusieurs raisons qu’il a énoncé.

«Être les deux premiers hommes noirs à faire partie de ce groupe de propriétaires et de l’histoire de cette franchise, c’est plutôt cool »