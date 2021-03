Basket

Basket - NBA : LeBron James, GOAT… Cet énorme message adressé à Stephen Curry !

Publié le 15 mars 2021 à 9h35 par Th.B.

Considéré comme l'un des meilleurs shooteurs longue distance de l'histoire de la NBA, Stephen Curry devrait également faire partie de la discussion des meilleurs joueurs selon Draymond Green, à l'instar de LeBron James.

Deuxième meilleur marqueur à trois points de l’histoire de la NBA, Stephen Curry est déjà une gloire des Warriors, franchise de Golden State. À 33 ans, l’autre natif d’Akron après LeBron James ne fait pas partie de la discussion du GOAT contrairement à son aîné. Néanmoins, pour son coéquipier Draymond Green, le vainqueur de trois titres de champion et le premier MVP de la saison régulière élu à l’unanimité de l’histoire devrait avoir son mot à dire dans cet éternel débat opposant LeBron James à Michael Jordan notamment.

« Si vous vous interrogez sur l'héritage de LeBron James, vous cherchez quelque chose à dire. C’est pareil pour Steph »