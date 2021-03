Basket

Basket - NBA : Space Jam 2, Jordan... LeBron James répond aux critiques !

Publié le 14 mars 2021 à 12h35 par La rédaction

Acteur principal du film Space Jam 2, comme l'a été Michael Jordan à l'époque du premier opus, LeBron James a tenu a démonter les accusations selon lesquelles il n'aurait accepter ce rôle que pour imiter la légende des Bulls.

Considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement, LeBron James n'en demeure pas moins considéré comme l'héritier de Michael Jordan. C'est d'ailleurs ce même constat qui a poussé les créateurs de Space Jam 2 à le choisir pour jouer dans le nouvel opus de ce film légendaire. Un choix qui a des conséquences, tant le débat de qui est le meilleur basketteur entre LeBron James et Michael Jordan divise. Par conséquent, le joueur des Lakers de Los Angeles sent peser sur ses épaules le poids des comparaisons. Accusé de jouer dans ce film avec pour unique but d'imiter Michael Jordan, LeBron James a évidemment tenu à répondre.

« L’univers de Space Jam, c’est quelque chose que Mike a créé et qui lui appartient »