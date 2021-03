Basket

Basket - NBA : Kobe Bryant, LeBron James... L'aveu de Kevin Durant sur sa motivation !

Publié le 15 mars 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 15 mars 2021 à 22h37

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA, Kevin Durant a avoué avoir eu une petite rivalité avec Kobe Bryant à un moment de sa carrière.

Kevin Durant est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs de la NBA. À 32 ans, l’ailier forme un trio d’enfer aux côtés de Kyrie Irving et James Harden chez les Brooklyn Nets. KD a presque tout gagné dans sa carrière, et lorsqu’il n’est pas blessé, il est tout simplement dominateur sur les parquets de la ligue américaine. Pourtant, même s’il est l’un des meilleurs joueurs depuis le début de sa carrière, tant son talent est époustouflant, Kevin Durant avoue se servir des autres grands joueurs de la NBA pour toujours se surpasser.

« Quand on prend de l’âge on regarde tous ces joueurs et on se sert d’eux pour devenir meilleurs. »