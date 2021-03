Basket

Basket - NBA : Le message fort de Lillard sur son investissement avec les Blazers !

Publié le 14 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Depuis le départ de LaMarcus Aldridge en 2015, Damian Lillard a endossé seul le maillot de leader des Portland Trail Blazers. Le meneur de jeu a souligné son investissement pour la franchise.

Depuis ses débuts chez les Portland Trail Blazers, Damian Lillard s’est imposé comme un joueur essentiel de la franchise. Très vite considéré comme un leader au côté de LaMarcus Aldridge, Dame a également su tenir son équipe après le départ de l’ailier fort vers les Spurs en 2015. Aujourd’hui, Lillard est l’un des meilleurs joueurs de la ligue américaine, et surtout l’un des plus précis aux tirs à trois points. Le meneur de jeu de 30 ans a des ambitions de titre NBA avec les Portland Trail Blazers et son implication semble sans faille.

« Je suis là pour mon équipe, même si j’ai la cheville en vrac »