Basket - NBA : Ce coup de gueule sur LeBron James et le titre de MVP !

Publié le 14 mars 2021 à 9h35 par La rédaction

Depuis 2013, LeBron James n'a plus été élu MVP. Comment expliquer cela d'un tel joueur, considéré comme le tout meilleur ? Selon certains, cette situation a de quoi interroger.

À 36 ans, LeBron James dispute actuellement sa 18e saison NBA et il continue incontestablement de dominer les débats, même s'il avoue volontiers ne plus pouvoir jouer à 100% de ses capacités, comme ce fut le cas autrefois. Considéré comme le meilleur basketteur du monde par beaucoup, voire par tous, l'actuel joueur des Lakers de Los Angeles affiche un palmarès impressionnant : 18 saisons donc, pour quatre titre de champion NBA et quatre trophées du MVP notamment. Seule ombre au tableau, qui fait débat dernièrement, l'incapacité de LeBron James a décroché un nouveau trophée de MVP, et ce, depuis... 2013. Une situation à peine concevable selon certains observateurs.

« Ça a tout de même l’air indéniablement stupide que ce gars n’a pas gagné ce titre de MVP depuis 8 ans »